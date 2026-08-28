Το Πόρτο Σάντο είναι το μικροσκοπικό «διαμαντάκι» του πορτογαλικού αρχιπελάγους της Μαδέρας, ιδανικό για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση, μακριά από τη βοή των μαζικών τουριστικών θερέτρων.

Το Πόρτο Σάντο ξεχωρίζει για το ξηρό του κλίμα, το ηφαιστειακό του τοπίο και, πάνω απ’ όλα, για την εντυπωσιακή χρυσή ακτογραμμή του. Εξάλλου, το απόλυτο σήμα κατατεθέν του νησιού είναι η Praia do Porto Santo, μια ενιαία παραλία μήκους εννέα χιλιομέτρων που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρη τη νότια πλευρά του Πόρτο Σάντο. Η ψιλή, χρυσή άμμος συνδυάζεται ιδανικά με τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει τροπικό παράδεισο.

Εκτός από την εξωτική ομορφιά της, η άμμος διαθέτει θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς είναι πλούσια σε ασβέστιο και μαγνήσιο, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες που αναζητούν ψαμμοθεραπεία για την ανακούφιση ορθοπεδικών παθήσεων.

Το Πόρτο Σάντο δεν είναι μόνο η παραλία του

Η Vila Baleira είναι η μικρή και γοητευτική πρωτεύουσα του νησιού. Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της πόλης είναι το Casa Museu Colombo, το σπίτι όπου πιστεύεται ότι έζησε για ένα διάστημα ο Χριστόφορος Κολόμβος μετά τον γάμο του με την κόρη του τοπικού κυβερνήτη. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, φιλοξενώντας χάρτες, ναυτικά όργανα και αντικείμενα από την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων.

Το Πόρτο Σάντο κρύβει, επίσης, μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως το Pico de Ana Ferreira, διάσημο για τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς βασάλτη, που μοιάζουν με γιγαντιαίο εκκλησιαστικό όργανο λαξευμένο στον βράχο. Για τους λάτρεις της φωτογραφίας, η επίσκεψη στο Miradouro da Portela κρίνεται απαραίτητη, καθώς προσφέρει την πιο χαρακτηριστική πανοραμική θέα του νησιού, με τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους στην κορυφή του λόφου και την απέραντη παραλία να απλώνεται στο βάθος.

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