Ένα δράμα ζει το Νεπάλ μετά τη γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές, Τετάρτη, το βόρειο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με την Κίνα. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 472.

Το Νεπάλ μετρά 469 ανθρώπους νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα. Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Ο νεπαλικός στρατός ανακοίνωσε πως συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Παράλληλα, συνολικά 555 αποκλεισμένοι τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά την κατολίσθηση λάσπης στο Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, μετέδωσε σήμερα κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Ως αυτή την ώρα, 499 κάτοικοι» και «555 τουρίστες που είχαν παγιδευτεί μεταφέρθηκαν εκτός της περιοχής», ανέφερε η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική ξαφνική πλημμύρα

Η φονική ξαφνική πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο – πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος, Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα -δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα- έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Πράκας Ποκχαρέλ, γεωλόγος της αρχής που εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.

Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στον ορεινό όγκο Χίντου Κους των Ιμαλαΐων και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.

Ο οργανισμός αυτός ανέφερε χθες, Τετάρτη, πως η ξαφνική πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα συστήματα των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι, προσθέτοντας πως η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, φέρεται να αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.