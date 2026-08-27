Σε μια κίνηση που πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής». Η πρόταση αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της ομαλής κλιμάκωσης στον εμπορικό πόλεμο που ξεσπά ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η συγκεκριμένη τακτική τείνει να εξελιχθεί σε πάγια μανιέρα για τον Αμερικανό ηγέτη απέναντι σε όσους θεωρεί πολιτικούς ή οικονομικούς αντιπάλους. Χωρίς ίχνος πρωτοτυπίας ακόμα και στην επιλογή του νέου ονόματος, ο Τραμπ επιχειρεί να επιβάλει την αμερικανική κυριαρχία πάνω στο εμβληματικό γεωγραφικό σημείο, μετατρέποντας τη Λίμνη Οντάριο σε πεδίο συμβολικής και διπλωματικής σύγκρουσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.



Μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η Λίμνη Οντάριο, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο υπουργός Εμπορίου του Καναδά Ντομινίκ ΛεΜπλάν δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε του προέδρου ούτε των υπουργών της κυβέρνησης του», δήλωσε ο ΛεΜπλάν σε συνέντευξή του στο CNBC, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.