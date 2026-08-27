Με ανακοίνωσή της η UEFA καταφέρεται εναντίον του Τζάνι Ινφαντίνο κάνοντας λόγο για «κατάχρηση εξουσίας» και επιβεβαιώνει ότι προετοιμάζεται για τις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 2027, αναζητώντας τον δικό της υποψήφιο.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι στο χειρότερο σημείο το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα μετά την αποκάλυψη του σχεδίου του Ινφαντίνο για πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Σχέδιο που απέσυρε στη συνέχεια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το κλίμα έφτιαξε, όπως δείχνουν οι συνεχεία αντιδράσεις.

Αντιδράσεις που συνεχίστηκαν με την ανακοίνωση της UEFA, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Με την ευκαιρία των κληρώσεων των διοργανώσεων συλλόγων της UEFA για τη σεζόν 2026/27, οι εκπρόσωποι των εθνικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου της FIFA συναντήθηκαν με τους προέδρους των ευρωπαϊκών εθνικών ομοσπονδιών που βρίσκονταν στο Μονακό, προκειμένου να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη κρίση στη FIFA.

Η συνάντηση εξέτασε τις συνέπειες από την αποτυχημένη προσπάθεια του Προέδρου της FIFA να πουλήσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA σε εξωτερικούς επενδυτές – ένα σχέδιο που αποκάλυψε βαθιά αποτυχία κρίσης, κατάχρηση της προεδρικής εξουσίας και μια αντίληψη περί ηγεσίας ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα του ανώτατου αξιώματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι παρόντες έδωσαν ομόφωνα εντολή στον Πρόεδρο και τη Διοίκηση της UEFA να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο θεσμικό, πολιτικό και νομικό μέσο που απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί θεμελιώδης μεταρρύθμιση, να αποκατασταθούν τα σωστά όρια στην προεδρική εξουσία και να διασφαλιστεί ότι η FIFA θα κυβερνάται ξανά ως θεσμός – και όχι γύρω από ένα μόνο πρόσωπο.

Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι ένας πραγματικά ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος της FIFA Forward Enterprise, με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, τις επικοινωνίες και τα αρχεία λήψης αποφάσεων. Η FIFA δεν μπορεί να ερευνά η ίδια τον εαυτό της και να περιμένει από την ποδοσφαιρική κοινότητα απλώς να αποδεχθεί τα συμπεράσματά της.

Η εμπιστοσύνη που απαιτείται για την άσκηση του αξιώματος του Προέδρου της FIFA έχει διαρραγεί και δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την απόσυρση μίας πρότασης, με διαβεβαιώσεις ή με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις εκ των υστέρων. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται πλέον νέα ηγεσία ικανή να αποκαταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη.

Ως εκ τούτου, η UEFA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Συνομοσπονδίες, τις Εθνικές Ομοσπονδίες και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα – συμπεριλαμβανομένων των φιλάθλων, των παικτών, των συλλόγων, των λιγκών και άλλων φορέων – προκειμένου να διαμορφωθεί το μέλλον της FIFA.

Εάν, παρά ταύτα, ο σημερινός Πρόεδρος της FIFA επιδιώξει νέα θητεία, η UEFA θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις συνεργαζόμενες συνομοσπονδίες, ώστε να διασφαλίσει ότι στις Εθνικές Ομοσπονδίες θα προσφερθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή – μία επιλογή που θα δεσμεύεται για ακεραιότητα, λογοδοσία, ανάπτυξη και πραγματική θεσμική αλλαγή.

Η FIFA διαθέτει σήμερα δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στις Εθνικές Ομοσπονδίες. Μαζί με άλλες Συνομοσπονδίες, η UEFA θα εξετάσει από κοινού μια υπεύθυνη αποδέσμευση μέρους των αποθεματικών της FIFA προς όφελος των Εθνικών Ομοσπονδιών – διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε πρόταση θα διατηρεί τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της FIFA.

Το ερώτημα είναι γιατί ο Πρόεδρος της FIFA θεώρησε ότι χρειαζόταν εξωτερικούς επενδυτές για να αυξήσει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης ότι η FIFA επιβεβαίωσε πλέον γραπτώς προς την UEFA ότι το σχέδιο FIFA Forward Enterprise έχει «αποσυρθεί αμετάκλητα και οριστικά» και ότι «δεν θα επανεμφανιστεί με οποιαδήποτε άλλη μορφή, δομή, ονομασία ή τρόπο».

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει τις δύο διαβεβαιώσεις που απαιτούσε από τη FIFA στις 30 Ιουλίου και μετά από διαβούλευση με τις Εθνικές Ομοσπονδίες της, η UEFA συμφώνησε, σε προσωρινή βάση, να αναστείλει την αποχώρηση των ευρωπαϊκών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA την επόμενη σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U20, του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών U17.

Η θέση αυτή θα παραμένει υπό συνεχή επανεξέταση και μπορεί να αναθεωρηθεί άμεσα εφόσον οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

Η εγκατάλειψη της FFE δεν διαγράφει την εξαπάτηση, τον εκφοβισμό και την κατάχρηση εξουσίας που κατέστησαν δυνατή την πρωτοβουλία. Ούτε αποκαθιστά την εμπιστοσύνη που έχει χαθεί.

Η FIFA έχει θεμελιώδη ευθύνη να στηρίζει κάθε Εθνική Ομοσπονδία και αυτή η ευθύνη πρέπει να ενισχυθεί, όχι να αποδυναμωθεί.

Η ανάπτυξη, όμως, αποτελεί θεσμική υποχρέωση – όχι προεδρική χάρη – και καμία Εθνική Ομοσπονδία δεν θα πρέπει ποτέ να αναγκάζεται να επιλέξει μεταξύ των πόρων που δικαιούται και της ελευθερίας της να ασκεί τη δική της κρίση.

Η θέση της UEFA παραμένει ξεκάθαρη: Είτε πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο είτε για ένα τουρνουά U15, οι διοργανώσεις της FIFA δεν είναι προς πώληση. Ούτε η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου.

Οι αναπτυξιακοί πόροι της FIFA δεν πρέπει επίσης ποτέ να μετατρέπονται σε εργαλεία προσωπικής ή πολιτικής επιρροής. Ανήκουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πρέπει να προστατεύονται από διαφανείς και αντικειμενικούς κανόνες.

Η FIFA πρέπει να κυβερνάται ξανά ως θεσμός που υπηρετεί το ποδόσφαιρο – και όχι να λειτουργεί ως εργαλείο ατομικής εξουσίας».