Με πέναλτι του Ντέσερς στο 125′ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Phase του Europa Conference League.

Ο αγώνας θα μπορούσε να αρχίσει με τον χειρότερο τρόπο για τους «πράσινους», καθώς στο 3ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση πλάγιου άουτ, οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία αλλά ο Κάτρης πρόλαβε να απομακρύνει τη μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.

Λίγα λεπτά μετά, στο 15′, οι Τσέχοι πλησίασαν και πάλι στο γκολ έχοντας διπλή ευκαιρία, ο Πένια όμως αντέδρασε σωστά και στις δύο περιπτώσεις, λέγοντας «όχι» στον Φαν Μπούρεν. Όπως και να έχει, ήταν ένα νέο… καμπανάκι για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ που δεν πατούσε καθόλου καλά.

Στο 21′ η Χράντετς έκανε αναγκαστική αλλαγή, με τον Βικανόβα να παίρνει τη θέση του Μίχαλικ, για να ακολουθήσει στο 29′ η αναγκαστική αλλαγή και του «τριφυλλιού», με τον Κοντούρη να αντικαθιστά τον Τσιριβέγια.

Μετά το ημίωρο, πάντως, ο Παναθηναϊκός ανέβασε κάπως την απόδοσή του και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου είχε δύο ευκαιρίες για να προηγηθεί, στο 40′ όμως ο Λιβάι Γκαρσία στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι μετά το σουτ που έκανε με το αριστερό ενώ στο 45’+3′ δεν έκανε καλό πλασέ μετά την εξαιρετική σέντρα του Κυριακόπουλου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» ήταν πιο συγκεντρωμένοι, βελτιωμένοι σε σχέση με το πρώτο και στο 59′ έγιναν επικίνδυνοι με ένα καλό σουτ του Κοντούρη που έφυγε άουτ, ενώ στο 69′ αυτό του Αντίνο το μπλόκαρε ο Ζάντραζιλ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 72′, το γκολ ήρθε για το «τριφύλλι», καθώς μετά την εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα ο Ντέσερς με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 81′ για να κάνει το 0-2 αλλά δεν το έκανε και εκεί που όλα έδειχναν ότι το ματς θα έληγε 0-1, ήρθε η… παράταση.

Στο 92′ ο Νταρίντα με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-1 και οι Τσέχοι μπήκαν με ψυχολογία στο έξτρα 30λεπτο και πλησίασαν στο δεύτερο γκολ με το δυνατό σουτ του Τρούμπατς στο 105′ αλλά ο Πένια έκανε μεγάλη επέμβαση.

Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 116′ με τον Γιάγκουσιτς που βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Ζάντραζιλ, με αποτέλεσμα η διαδικασία των πέναλτι να μοιάζει όλο και πιο πιθανή, λίγο πριν το τέλος της παράτασης όμως ήρθε η λύτρωση.

Στο 120′ ο Ντέσερς ανατράπηκε από τον Νέτο, από το VAR κάλεσαν τον διαιτητή να δει τη φάση και τελικά έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Νιγηριανός επιθετικός έγραψε το 1-2 στο 125′ και έδωσε την πρόκριση στους «πράσινους».

Χράντετς Κράλοβε (Ντάβιντ Χόρες): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ (77’ Βαλέντα), Νταρίντα, Ντάντσακ (77’ Τρούμπατς), Χόρακ, Ουμάρ (60’ ΣΛόντσικ), Φαν Μπιούρεν, Μίχαλικ (21’ λ.τρ. Βλκάνοβα, 119’ Νέτο).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης (60’ Καλάμπρια), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (60’ Αντίνο), Καμαρά, Τσιριβέγια (28’ λ.τρ. Κοντούρης, 97’ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία (82’ Πάλμερ-Μπράουν), Τεττέη (60’ Ντέσερς).