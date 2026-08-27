Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (27/8) ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με την Τορίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται εδώ και καιρό για την απόκτηση δεξιού μπακ και τελικά αυτός θα είναι ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας αν χρειαστεί.

Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με την Τορίνο για 6+2 εκατ. ευρώ και το βράδυ της Τετάρτης (27/8) ο Πέντερσεν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο διεθνής Νορβηγός πλάγιος μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026, θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2030 με τους «ερυθρόλευκους».

Με την Τορίνο μέτρησε συνολικά 64 συμμετοχές με ένα γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις Τρόμσο, Μόλντε και Φέγενορντ.