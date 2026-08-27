Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης, διαπιστώνοντας ότι λειτουργούσαν κανονικά, παρότι ήταν σφραγισμένοι.

Οι έλεγχοι έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Our Rescue».

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων 25 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τεθεί από την Αρχή. Σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, επίσης, το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.