Η πρόκριση του ΟΦΗ στη League Stage του Europa League έφερε, όπως ήταν φυσικό, μεγάλη ικανοποίηση στον Χρήστο Κόντη, ο οποίος στάθηκε τόσο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του όσο και στη συνολική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

Η ομάδα της Κρήτης ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τις αναμετρήσεις απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, επικρατώντας και στα δύο παιχνίδια. Με συνολικό σκορ 5-0, ο ΟΦΗ σφράγισε εμφατικά το εισιτήριο για τη League Stage της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κόντης εξέφρασε στη συνέντευξη Τύπου την απόλυτη ικανοποίησή του για όσα παρουσίασαν οι παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα το κλίμα ενότητας που υπάρχει στα αποδυτήρια.

«Κάναμε μία εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κερδίσαμε 0-2 και θα μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Είναι μία φανταστική βραδιά! Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση εν ψυχρώ στο ματς, μιλάω με τους συνεργάτες μου και προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι.

Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα. Χτίζουμε σε αυτό που έχουμε, οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Έχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη» είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια, ο τεχνικός του ΟΦΗ αναφέρθηκε στη διαρκή πρόοδο του συλλόγου, στη σημασία που έχει η ανάδειξη ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες, αλλά και στην καθοριστική παρουσία των φιλάθλων στο πλευρό της ομάδας.

«Ο ΟΦΗ μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν κινδυνέψαμε από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΣΚΑ. Είναι πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ.

Είναι μεγάλη η χαρά για τον Θεοδοσουλάκη, είναι η μεγάλη η χαρά των ανθρώπων στις ακαδημίες και είναι μεγάλη η χαρά των Κρητικών.

Ο κόσμος μας βοήθησε, έδωσε τη φωνή του, μας στήριξε και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελλα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα, φορώντας ευρωπαϊκό κοστούμι. Τους είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε και στη Σόφια, αυτό είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα».