Σε έκτακτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν αυξηθεί σημαντικά και φτάνουν πλέον τα 232, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην Αττική.

Ψεκασμοί πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, των λεγόμενων «τουρμπινών». Δύο συνεργεία και τρία ισχυρά ψεκαστικά επιχειρούν σε περιοχές με αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει στοχευμένη ακμαιοκτονία με τη μέθοδο ULV, κατά την οποία δημιουργείται πολύ λεπτό νέφος ψεκαστικού υλικού. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η εφαρμογή δεν γίνεται σε πυκνοκατοικημένες ζώνες και λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα στα σημεία των παρεμβάσεων.

Οι δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων την περιοχή των Αλυκών Αρτέμιδας, καθώς και εκτάσεις στην Κιάφα, κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ότι οι ψεκασμοί έχουν ήδη αυξηθεί κατά 30% από τις αρχές του 2026 και τόνισε ότι «δεν χωρά κανένας εφησυχασμός» σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η ανησυχία έχει ενταθεί καθώς μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19.

Ο ΕΟΔΥ καλεί παράλληλα τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, χρησιμοποιώντας εντομοαπωθητικά και φορώντας μακριά ρούχα.