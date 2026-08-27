Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στη Μέκκα, όταν ισχυρή καταιγίδα έπληξε την ιερή μουσουλμανική πόλη και ένας κεραυνός χτύπησε τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού.

Η στιγμή καταγράφηκε από τον φωτογράφο Γιουσέφ Μπατζάς, ο οποίος κατάφερε να απαθανατίσει τον κεραυνό να φωτίζει τον σκοτεινό ουρανό, με τον επιβλητικό πύργο να δεσπόζει στο φόντο.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο αποτυπώνει τη δύναμη της καταιγίδας που πέρασε από τη Μέκκα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό πάνω από την πόλη.

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