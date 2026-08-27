Πληροφορίες σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου, επί της Λεωφ. Βεΐκου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, αναζητά η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι μέχρι στιγμής γνωστά, δίκυκλη μοτοσικλέτα κινούμενη με κατεύθυνση από το Νέο Ηράκλειο προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 60χρονου οδηγού της.

Η Τροχαία καλεί όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα ή διαθέτει οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, στα τηλέφωνα 2102854400-402-403-405 και 2102801552.