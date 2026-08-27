Σε 115 παραβάσεις οδηγών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ) προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής εξόρμησης για τα ηλεκτρικά πατίνια, που πραγματοποιήθηκε στο λεκανοπέδιο. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρχές προχώρησαν μάλιστα στη σύλληψη ενός οδηγού που κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ.



Η αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε από το πρωί της 26ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου από στελέχη των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ).



Συνολικά διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι, με τη μερίδα του λέοντος των παραβάσεων να αφορά τη μη χρήση προστατευτικού κράνους (78 περιπτώσεις), ενώ βεβαιώθηκαν και εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από τις 115 παραβάσεις, οι 78 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, έξι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 13 μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας, πέντε παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, τρεις μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, τρεις ανασφάλιστα οχήματα, μία κίνηση επί πεζοδρομίου και μία μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.



Παράλληλα, βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εκ των οποίων μία σε βαθμό πλημμελήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η ένδειξη αλκοόλ ήταν άνω του 0,60 mg/l και ο οδηγός συνελήφθη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.