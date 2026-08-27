Στις Σπέτσες βρέθηκε ο εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ντε Γκρες (Κωνσταντίνος Αλέξιος), προκειμένου να τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του παππού του.

Την επίσκεψη έκανε γνωστή ο ιερέας του νησιού, πατήρ Γρηγόριος Νανακούδης, δημοσιεύοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιερέας έγραψε μεταξύ άλλων:

«Τελέσαμε τρισάγιο στη μνήμη του αειμνήστου πάππου του βασιλέως Κωνσταντίνου και ξεναγήθηκε στο ναό και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σπετσών. Και εις άλλα με υγεία.»

Η επιλογή των Σπετσών για την τέλεση του τρισαγίου δεν είναι τυχαία. Η τέως βασιλική οικογένεια διατηρεί πολυετή και συστηματική παρουσία στο νησί, το οποίο αποτελούσε το σταθερό τους ορμητήριο για τα καλοκαίρια.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία διατηρούσαν επί σειρά ετών πολυτελή κατοικία στο Πόρτο Χέλι, ωστόσο η καθημερινή τους δραστηριότητα, οι κοινωνικές τους επαφές και οι έξοδοι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις Σπέτσες.

Στο συγκεκριμένο νησί έχουν λάβει χώρα σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως ο πρώτος γάμος του Νικόλαου Ντε Γκρες με την Τατιάνα Μπλάτνικ το 2010 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, γεγονός που είχε προσελκύσει τότε το διεθνές ενδιαφέρον.

Η τοπική κοινωνία των Σπετσών είναι εξοικειωμένη με την παρουσία των μελών της οικογένειας, καθώς τα νεότερα μέλη, όπως ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, επισκέπτονται τακτικά το νησί για τις θερινές τους διακοπές.

Η παρουσία του γιου του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με το οικογενειακό προσκλητήριο για τα 80ά γενέθλια της γιαγιάς του, Άννας Μαρίας, η οποία συμπληρώνει την ηλικία αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου.

Για την περίσταση αναμένονται στην Ελλάδα εξέχοντα πρόσωπα από τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η βασίλισσα Σοφία προγραμματίζει ταξίδι στη χώρα μας συνοδευόμενη από τις κόρες της, τις ινφάντες Έλενα και Κριστίνα. Παράλληλα, πιθανή θεωρείται και η παρουσία μελών από τη βασιλική οικογένεια της Δανίας, καθώς η Άννα Μαρία είναι αδελφή της τέως βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του βασιλιά Φρειδερίκου Ι΄