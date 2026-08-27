Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει έναν επίδοξο εμπρηστή να τυλίγεται στις φλόγες, τη στιγμή που προσπαθεί να βάλει τη φωτιά.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μπέρκσαϊρ της Βρετανίας, με δράστη τον 32χρονο Κρίστοφ Ορζεχόφσκι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας προσπάθησε να κάψει δύο αυτοκίνητα μιας οικογένειας, όταν έπιασε ο ίδιος φωτιά και τελικά απομακρύνθηκε από το σημείο.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκε, ωστόσο δεν παραδόθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Ο Ορζεχόφσκι έτρεχε με 160 χλμ./ώρα σε επαρχιακούς δρόμους για να ξεφύγει, μέχρι που έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω σε έναν τοίχο.

Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, με δικαστήριο να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια και επτά μήνες φυλάκιση.