Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, πραγματοποίησαν τη βάφτιση της κόρης τους, δίνοντας στη 7 μηνών μικρή το όνομα Αθηνά.

Η αθλήτρια της σκοποβολής μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη θρησκευτική τελετή, αποτυπώνοντας την παρουσία της οικογένειας στο μυστήριο.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τις εικόνες, η Άννα Κορακάκη περιέγραψε τα συναισθήματά της για την ημέρα αυτή:

«Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου.»

Οι ευχές για το μέλλον της 7 μηνών Αθηνάς

Συνεχίζοντας την ανάρτησή της, η πρωταθλήτρια αναφέρθηκε στις προσδοκίες και τις ευχές που συνοδεύουν την ανατροφή της κόρης της:

«Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη & αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται».