Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, μια αλλαγή που, όπως δήλωσε, θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό που έρχεται εν μέσω της νέας εμπορικής σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά.

Η απόφαση έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει «σοβαρά» την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν αναμένουν πλέον να έχουν ιδιαίτερες εμπορικές σχέσεις με την επαρχία του Οντάριο.

Η αρχική δήλωση αντιμετωπίστηκε από αρκετούς στον Καναδά ως ακόμη μία πρόκληση του Τραμπ στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου. Ο ίδιος, όμως, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι ενδεχομένως δεν αστειευόταν.

Trump signs an executive order “changing” the name of Lake Ontario to Lake America. pic.twitter.com/aHq6JKuw5L — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Λίγο πριν από την επίσημη υπογραφή, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν μπροστά σε χάρτη, διέγραφε με μαύρο μαρκαδόρο την ένδειξη «Lake Ontario» και έγραφε στη θέση της «Lake America».

Από τη «Lake Ontario» στη «Lake America»

Η κίνηση θυμίζει ευθέως την απόφαση του Τραμπ το 2025 να αλλάξει, για τις ανάγκες της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Gulf of America».

Η περίπτωση της λίμνης Οντάριο είναι όμως ακόμη πιο ευαίσθητη πολιτικά, καθώς πρόκειται για μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες και τα νερά της μοιράζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.

Στη νότια και ανατολική πλευρά της βρίσκεται η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ενώ οι βόρειες και δυτικές ακτές ανήκουν στην καναδική επαρχία του Οντάριο, με το Τορόντο να βρίσκεται στις όχθες της.

Το εκτελεστικό διάταγμα μπορεί να επιβάλει τη χρήση της ονομασίας «Lake America» από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους επίσημους αμερικανικούς χάρτες, δεν μπορεί όμως να υποχρεώσει τον Καναδά ή διεθνείς οργανισμούς να εγκαταλείψουν την ιστορική ονομασία «Lake Ontario». Αντίστοιχη ήταν η πρακτική και με τον Κόλπο του Μεξικού.

Η μετονομασία μέσα στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά

Η χρονική στιγμή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Οτάβας έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά την κατάρρευση των τελευταίων εμπορικών διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίποινα με αυξημένους δασμούς σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα.

Ο Τραμπ είχε συνδέσει ευθέως την ιδέα της μετονομασίας με την εμπορική διαμάχη, γράφοντας στις 25 Αυγούστου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την αλλαγή του ονόματος επειδή «δεν περιμένουμε να κάνουμε πολλές δουλειές με το Οντάριο πλέον».

Η αντιπαράθεση έχει αποκτήσει και προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συγκρουστεί δημόσια τόσο με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ όσο και με τον πρωθυπουργό της επαρχίας του Οντάριο Νταγκ Φορντ, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον του Τραμπ.