Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 44χρονης Εσμά στη Ροδόπη, η οποία δολοφονήθηκε με μαχαιριά στον λαιμό μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι.

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 53χρονος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος αναμενόταν να οδηγηθεί την Πέμπτη (27/8), ενώπιον του εισαγγελέα. Ωστόσο, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει εξιτήριο, το πιθανότερο είναι να περάσει το κατώφλι των δικαστηρίων αύριο.

Η 44χρονη Εσμά είχε καταγγείλει τον σύζυγό της

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σχέση του ζευγαριού και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 44χρονης ανέφερε ότι η Εσμά είχε δεχθεί και άλλες φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Μάλιστα, σήμερα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, επρόκειτο να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία αναφέρει ότι η μοναδική καταγεγραμμένη καταγγελία σε βάρος του 53χρονου ήταν στις 21 Οκτωβρίου 2022. Τότε είχε συλληφθεί στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλει η 44χρονη.

Η γυναικοκτονία ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους

Η 44χρονη είχε επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι στη Ροδόπη προκειμένου να βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Η Εσμά εργαζόταν σεζόν στη Θάσο, σε ξενοδοχείο, και είχε επιστρέψει για λίγες ημέρες στην οικογένειά της. Η ημέρα που θα έπρεπε να είναι γιορτινή εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του και να της κατάφερε μία μαχαιριά στον λαιμό, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού. Η 16χρονη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ ο 19χρονος γιος μετέφερε τη μητέρα του, αιμόφυρτη, στο νοσοκομείο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί.

Και τα δύο παιδιά έχουν ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές. Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ζει στην Κρήτη.