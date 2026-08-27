Θύμα ενδοοικογενειακής βίας για πολλά χρόνια, αν και είχε προβεί σε μία μόνο καταγγελία τον Οκτώβριο του 2022, φαίνεται πως ήταν η 44χρονη Έσμα που το μεσημέρι της Τετάρτης δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η δικηγόρος της, η άτυχη γυναίκα ήταν σε φάση να πάρει διαζύγιο τα προσεχή 24ωρα από τον 53χρονο, κάτι που φαίνεται ότι οδήγησε και στη δολοφονία της.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η 44χρονη Έσμα φαίνεται να βίωνε μία κόλαση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, επέλεξε να μιλήσει μία και μοναδική φορά. Τότε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο σύζυγός της είχε συλληφθεί (σ.σ. δεν υπήρχαν ακόμη οι τόσο επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας) και αφεθεί ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης. Ίσως για αυτόν τον λόγο, να μην απευθύνθηκε ξανά στις διωκτικές αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θανάσιμος τραυματισμός της επήλθε από ένα και μόνο χτύπημα στον λαιμό. Ένα πλήγμα με κουζινομάχαιρο, το οποίο έφτασε μέχρι και τον πνεύμονα και είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα λεπτά η γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία να καταλήξει.

Τραγική φιγούρα ο 17χρονος γιος της, που βρήκε το κουράγιο να μεταφέρει τη μητέρα του μέσα στα αίματα στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, με τους γιατρούς απλά να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Σε ό,τι αφορά τον 53χρονο σύζυγό της, η ΕΛΑΣ δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να γνωρίζει για ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Οι δηλώσεις της δικηγόρου της άτυχης γυναίκας

«Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, κατά την οποία συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού, το οποίο ήταν για σήμερα στις έντεκα η ώρα με το θύμα. Δεν πρόλαβε. Και αυτό ήταν το τραγικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από το σύζυγό της», δήλωσε η δικηγόρος της άτυχης γυναίκας.

«Όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές οι γυναίκες βρίσκονται υπό πολύπλευρη πίεση. Γι’ αυτό και δεν αποχωρούν. Οικονομικά κυρίως, οικονομικούς κυρίως λόγους που δεν αποχωρούν, αλλά και διάφορα άλλα, πόσο περισσότερο όταν πρόκειται για αλλοδαπό, όπως ήταν και η εντολέας μου, η οποία δυσκολευόταν να έχει δική της άδεια παραμονής. Γιατί, όπως ξέρετε, βασικό κριτήριο για την έκδοση της άδειας παραμονής είναι τα οικονομικά στοιχεία. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές εμείς οι νομικοί και οι δικηγόροι σε τέτοιες στιγμές σκεφτόμαστε τι κάναμε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτή τη γυναίκα. Από σκέψη όλο το βράδυ κατέληξα στο ότι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι η ίδια. Γι’ αυτό και πρέπει όλες οι γυναίκες να μιλάνε και να φεύγουν όσο προλαβαίνουν. Για το νομικό κομμάτι δεν είμαι σε θέση ακόμα να σας ενημερώσω. Ο κύριος εισαγγελέας δεν έχει παραλάβει ακόμα τη δικογραφία. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, «το 2022 είχε κάνει πάλι καταγγελία μαζί με την κόρη της. Δεν ήμουν εγώ η συνήγορος. Βρισκόντουσαν στην Κρήτη. Η επικοινωνία που έχω μαζί της είναι τα τελευταία τρία, περίπου δύο, τρία χρόνια».

«Αυτό το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον των παιδιών. Ευτυχώς ζούμε σε επαρχία και είμαστε, νιώθω τυχερή σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλές φορές επικοινώνησαν μαζί μου και αρχές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά, να προσφέρουν στέγη και οποιαδήποτε βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνετε, όμως, ότι δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί τους. Βρίσκονται ακόμα σε σοκ», κατέληξε.