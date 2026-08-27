Ο Samuel Monroe Jr., ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από ταινίες όπως το «Menace II Society» και το «Tales from the Hood», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, έπειτα από μια πολύμηνη περιπέτεια με την υγεία του. Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του, Joyce Patton, με ανάρτησή της στο Facebook.

Ο Monroe νοσηλευόταν από τον Απρίλιο σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, έχοντας αντιμετωπίσει σοβαρές επιπλοκές από μηνιγγίτιδα και πνευμονία MRSA. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με την οικογένειά του να ενημερώνει ότι χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη, αιμοκάθαρση και σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η σύζυγός του, Shawna Stewart, η μηνιγγίτιδα είχε διαγνωστεί καθυστερημένα, αφού ο ηθοποιός είχε επισκεφθεί περισσότερα από ένα νοσοκομεία. Η λοίμωξη είχε επεκταθεί στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.

Η πορεία του στο σινεμά

Ο Samuel Monroe Jr. έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1993 στο «Menace II Society», ταινία που αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές παραγωγές του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1990.

Ακολούθησαν συμμετοχές στα «Tales from the Hood», «Set It Off», «Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood» και «The Players Club», ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων τα «Out All Night» και «NYPD Blue».

Η μητέρα του ανακοίνωσε τον θάνατό του με ένα σύντομο μήνυμα, ευχαριστώντας όσους είχαν προσευχηθεί για τον γιο της και ζητώντας να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικογένεια και τα τρία παιδιά του.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα παιδιά του και μια σειρά από κινηματογραφικές εμφανίσεις που συνδέθηκαν με την αμερικανική παραγωγή της δεκαετίας του 1990.