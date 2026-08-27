Η Δωροθέα Μερκούρη τοποθετήθηκε για το ζήτημα του ανταγωνισμού μεταξύ των γυναικών, συνδέοντας τις συμπεριφορές αυτές με την επίδραση της πατριαρχίας και τα εσωτερικά τραύματα.

Αναφερόμενη στις προσωπικές της εμπειρίες και τις σχέσεις που έχει διαμορφώσει, η ηθοποιός στάθηκε στις γυναίκες που συνάντησε στην πορεία της:

«Με έχουν βοηθήσει πολύ οι ωραίες γυναίκες. Οι πολύ όμορφες γυναίκες δεν ανταγωνίζονται. Και οι έξυπνες γυναίκες δεν ανταγωνίζονται».

Η πατριαρχία και η απόρριψη του φόβου

Συνεχίζοντας τη σκέψη της σχετικά με τα αίτια που προκαλούν τις ανταγωνιστικές τάσεις, εξήγησε την οπτική της για τον ρόλο των ανδρών και τα συναισθήματα που υποβόσκουν:

«Θεωρώ ότι δεν φταίει η γυναίκα για τον ανταγωνισμό αλλά η πατριαρχία. Φταίει το αντρικό φύλο πάλι για τον ανταγωνισμό που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Κι εκεί – αν το δω – έχω κατανόηση. Ο ανταγωνισμός κρύβει τραύμα, κρύβει φόβο. Κι ο φόβος είναι μια ενέργεια στην οποία εγώ λέω όχι. Είναι μια αρνητική στάση», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Instyle.