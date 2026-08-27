Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φονική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν-Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία. Την είδηση μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και κινητοποιώντας αμέσως τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της αιματηρής επίθεσης συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Gosen-Neu Zittau: Zwei Tote bei Gewalttat an Schule in Brandenburg https://t.co/QZRNKWlbaz — SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) August 27, 2026

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για τη διασφάλιση του χώρου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας που βύθισε στο πένθος τη σχολική κοινότητα.

Gosen-Neu Zittau (Brandenburg) – Großeinsatz an einer Schule im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau: Nach Angaben der Polizei kam es dort zu einer Gewalttat. Zwei Personen wurden dabei laut dpa-Informationen getötet. WAHNSINN! Bin wieder mal gespannt. 😮‍💨 pic.twitter.com/TsroBEtsi1 — Anti-Grüne (@anti_grune) August 27, 2026

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.