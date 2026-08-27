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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φονική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν-Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία. Την είδηση μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και κινητοποιώντας αμέσως τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της αιματηρής επίθεσης συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για τη διασφάλιση του χώρου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας που βύθισε στο πένθος τη σχολική κοινότητα.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.