Την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σκιφ ελαφρών βαρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ, πανηγυρίζει ο Πέτρος Γκαϊδατζής.

Ο Έλληνας κωπηλάτης, χάλκινος Ολυμπιονίκης το 2024 στο Παρίσι, είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στις 2 Αυγούστου και τώρα επανέλαβε την επιτυχία του και στο Παγκόσμιο.

Μπορεί ο Γερμανός Φάμπιο Κρες να ξεκίνησε καλύτερα στον τελικό, ο Γκαϊδατζής όμως δεν επηρεάστηκε και κατάφερε να καλύψει γρήγορα τη διαφορά και να ανέβει στην 1η θέση, στην οποία και παρέμεινε μέχρι το τέλος, με χρόνο 6:47.77, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ουρουγουανός Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα με χρόνο 06:51.50, δηλαδή περίπου 4΄΄ πίσω από τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ενώ το χάλκινο πήγε στον Μεξικανό Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 06:52.06, με τον Γερμανό Κρες που είχε κάνει το καλύτερο ξεκίνημα να μένει εκτός μεταλλίων, τερματίζοντας στην 4η θέση με χρόνο 06:52.62.