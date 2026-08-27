Την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Τη Δευτέρα (24/8) είχε γίνει γνωστό ότι οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πώληση του Σλοβένου χαφ και τώρα ήρθε και η επισημοποίηση μέσω της ανακοίνωσης, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα.

Ο Σλοβένος διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές στο πρωτάθλημα, 42 στα Κύπελλα Ευρώπης και 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ.

Ο Τσέριν ήρθε στους Πράσινους σε ηλικία 22 ετών και για μια τετραετία αποτέλεσε ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Άνταμ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».