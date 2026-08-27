Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο, συνολικού ύψους 180.870.552,89 ευρώ, σε 570.792 δικαιούχους.



Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης: 162.010 δικαιούχοι – 19.206.495,37 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.867 δικαιούχοι – 33.588.153,64 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 583 δικαιούχοι – 136.059,12 ευρώ

Αναπηρικά: 192.686 δικαιούχοι – 94.205.955,75 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.839 δικαιούχοι – 172.084,91 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.499 δικαιούχοι – 4.535.803,59 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.123 δικαιούχοι – 10.097.970,72 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 452 δικαιούχοι – 145.360,44 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.077 δικαιούχοι – 3.222.701,31 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 46 δικαιούχοι – 36.490 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.779 δικαιούχοι – 12.828.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 49 δικαιούχοι – 18.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.310 δικαιούχοι – 212.326,99 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 421 δικαιούχοι – 44.388,86 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 650 δικαιούχοι – 501.609,04 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.384 δικαιούχοι – 1.901.103,15 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.