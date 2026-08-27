Νέα ένταση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η αντιπαράθεση για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής, με κυβερνητικές πηγές να επανέρχονται στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και να απορρίπτουν τις αιχμές του Κώστα Τσουκαλά για τις ψήφους των Σπαρτιατών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ δεν απαντά στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης: γιατί το κόμμα επέλεξε να στηρίξει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ενώ δεν είχε υπερψηφίσει τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι απέφυγε οποιαδήποτε ουσιαστική αναφορά στο ζήτημα Στουρνάρα.

Η αιχμή του ΠΑΣΟΚ για τους Σπαρτιάτες

Η νέα κυβερνητική παρέμβαση ήρθε μετά την απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η στάση του κόμματος είναι πάγια: υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνονται από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με εξαίρεση ακροδεξιούς και ναζιστικούς σχηματισμούς.

Ο κ. Τσουκαλάς πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον Παύλο Μαρινάκη ότι αποδέχεται πολιτικά τις ψήφους των Σπαρτιατών όταν αυτές συμπίπτουν με επιλογές της ΝΔ, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον προϋπολογισμό και άλλες κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

Οι κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό «λαθροχειρία» και επαναφέρουν δημόσια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου από τις 16 Ιανουαρίου 2025.

Τότε ο Παύλος Μαρινάκης είχε ερωτηθεί αν οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και είχε απαντήσει κατηγορηματικά: «Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες».

Από την Ακρίτα στον Στουρνάρα

Η σύγκρουση ξεκίνησε από την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να αναδείξει αντίφαση στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «διυλίζει» τον Γιάννη Στουρνάρα αλλά «καταπίνει» την Έλενα Ακρίτα.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι η επιλογή των προσώπων αποτελεί ευθύνη των κοινοβουλευτικών ομάδων που τα προτείνουν και ότι η δική του θεσμική πρακτική είναι να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές επιλογές των άλλων κομμάτων, με την εξαίρεση ακραίων πολιτικών σχηματισμών.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιμένει ότι αυτή η απάντηση αφήνει αναπάντητο το πολιτικό σκέλος της σύγκρισης με τον Στουρνάρα, μετατρέποντας έτσι μια διαδικαστική ψηφοφορία για το προεδρείο της Βουλής σε ακόμη ένα μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.