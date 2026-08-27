Η εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων σε πυρομαχικά εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν ανησυχεί όλο και περισσότερο τους Ασιάτες συμμάχους και προκαλεί εκνευρισμό σε αξιωματούχους του Πενταγώνου που επιβλέπουν τον Ινδο-Ειρηνικό. Οι ίδιοι φοβούνται ότι ο παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να υπονομεύσει την ετοιμότητα των ΗΠΑ για μια σύγκρουση με την Κίνα, καθώς εκείνη συνεχίζει να αυξάνει τη στρατιωτική πίεση στην περιοχή.



Οι ανησυχίες για τα εξαντλημένα αποθέματα έρχονται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν μια αμφίβια άσκηση αποβίβασης με τη Νότια Κορέα προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενες τις απαιτήσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, μία εβδομάδα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.



Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν βασίζονται στην Ουάσινγκτον ως τον κύριο προμηθευτή όπλων και αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ετών. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επιτείνει τις πιέσεις, καταναλώνοντας πυρομαχικά κρίσιμα για μια σύγκρουση με την Κίνα.

Ένας Ταϊβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένουν «σημαντικές καθυστερήσεις» στους πυραύλους Pac-3 Patriot λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων, καθώς το Πεντάγωνο έχει αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος των αναχαιτιστών του στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας τη μετατόπιση της προσοχής από τον Ινδο-Ειρηνικό ως «ανησυχητική».

Απλήρωτες παραγγελίες όπλων δισεκατομμυρίων στην Ασία λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν η Ταϊβάν και η Ιαπωνία στις παραλαβές αμερικανικών εξοπλισμών, την ώρα που το Πεκίνο κλιμακώνει την αμυντική πίεση. Όπλα ύψους 30 δισ. δολαρίων προς την Ταϊπέι παραμένουν αδιάθετα, ενώ οι παραδόσεις 400 πυραύλων Tomahawk στο Τόκιο ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και δύο χρόνια.



«Η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η αναπλήρωση των δικών τους αποθεμάτων», επισημαίνει η Τζένιφερ Κάβανα από το Defense Priorities, ενώ η εξάντληση των πυρομαχικών προκαλεί τριγμούς μεταξύ Τραμπ και Πενταγώνου.

Μετακινήσεις αεροπλανοφόρων και αφαίρεση κρίσιμων ραντάρ

Αξιωματούχοι στη Διοίκηση Ειρηνικού εκφράζουν απογοήτευση για τους μειωμένους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την αποτροπή του Πεκίνου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότερα από 30 πλοία που επρόκειτο να βρίσκονται στον Ειρηνικό στάλθηκαν στη Μέση Ανατολή. «Είναι σαφές ότι πληρώνουν μεγάλο τίμημα, ειδικά στην πλευρά του Ναυτικού», ανέφερε ο αξιωματούχος.



Το USS George Washington εκτρέπεται στη Μέση Ανατολή, ανακουφίζοντας την πίεση στο USS Abraham Lincoln μετά από ανησυχίες για την παρατεταμένη ανάπτυξή του. Η αναχώρηση του τελευταίου αεροπλανοφόρου της περιοχής υπογραμμίζει την εκτροπή δυνάμεων από τον Ινδο-Ειρηνικό, όπου η Κίνα διαθέτει το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο. Το Πεντάγωνο έχει αποσύρει αρκετά προηγμένα συστήματα πυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστών Patriot.

Ο Στρατηγός Ξαβιέ Μπράνσον επιβεβαίωσε ότι ραντάρ απουσιάζουν από την Κορεατική Χερσόνησο πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Ο ίδιος δήλωσε ότι το σύστημα THAAD παραμένει στη θέση του.

Διπλωματικά ανοίγματα Τραμπ και στρατιωτική κλιμάκωση του Πεκίνου

Τα ερωτήματα για τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ έρχονται καθώς ο Τραμπ στέλνει θερμότερα ανοίγματα στον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Σι δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο είναι πρόεδρος. Πρόσφατα περιέγραψε τον Κιμ ως «μη απειλητικό και σεβαστικό», δηλώνοντας ότι αναμένει συνάντηση μαζί του φέτος.



Ένα εξοπλιστικό πακέτο 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν μπήκε στο αρχείο πριν από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου. Ένας Κινέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι τυχόν έγκριση του πακέτου θα «υπονόμευε σοβαρά» τις περαιτέρω επισκέψεις φέτος. Το Πεκίνο απορρίπτει αιτήματα του Πενταγώνου για επίσκεψη στην Κίνα. Ο υφυπουργός άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι πιέζει ματαίως για συνάντηση με Κινέζους σχεδιαστές.



Ο Κόλμπι παροτρύνει τους Ασιάτες συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, δηλώνοντας: «Δεν φεύγουμε, στην πραγματικότητα περιχαρακωνόμαστε». Οι σύμμαχοι αγωνίζονται με την αντίφαση της πίεσης να δαπανήσουν περισσότερα ενώ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», δήλωσε ο Ταϊβανέζος αξιωματούχος.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις πωλήσεις όπλων ως «καλό διαπραγματευτικό χαρτί» με την Κίνα, αν και το εγκριθέν πακέτο 11 δισεκατομμυρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συμφωνία. Το Πεκίνο επέκτεινε τις στρατιωτικές υποδομές σε αμφισβητούμενους υφάλους στη Νότια Κινεζική Θάλασσα και διεξήγαγε νέες ασκήσεις της ακτοφυλακής.

Το επικίνδυνο παράθυρο ευάλωτων αποθεμάτων και η αμυντική υστέρηση

Τα ερωτήματα για τα αμερικανικά πυρομαχικά στον Ινδο-Ειρηνικό έχουν οξυνθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, αν και ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει πιο άμεσα τη στάση αποτροπής των ΗΠΑ.



«Μεταξύ του Ιράν και του δυτικού Ειρηνικού, υπάρχει μεγάλη επικάλυψη», δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν από το CSIS. Ασκήσεις προσομοίωσης διαπίστωσαν ότι η υπεράσπιση της Ταϊβάν θα ξεπερνούσε τα τρέχοντα σχέδια εφοδιασμού και τα όπλα θα εξαντλούνταν εντός εβδομάδων. «Ακόμη και στην αρχή του πολέμου κατά του Ιράν, είμασταν πιθανότατα ανεπαρκείς για μια σύγκρουση με την Κίνα στον δυτικό Ειρηνικό», δήλωσε ο Κάνσιαν.

Η εντολή του Σι Τζινπίνγκ για ετοιμότητα εισβολής στην Ταϊβάν έως το 2027 φέρνει στην επιφάνεια το επικίνδυνο «παράθυρο ευάλωτου χαρακτήρα» στα αμερικανικά αποθέματα. Το Πεντάγωνο ανέθεσε γιγαντιαίο συμβόλαιο 58,6 δισ. δολαρίων στη Lockheed Martin για τον τριπλασιασμό της παραγωγής Patriot έως το 2030, την ώρα που το Πεκίνο αναπτύσσει ταχέως υπερηχητικούς πυραύλους. Στις πολεμικές προσομοιώσεις οι ΗΠΑ εξαντλούν 5.000 πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε τέσσερις εβδομάδες, ενώ στο Ιράν έχουν ήδη εκτοξευθεί άνω των 1.000 Tomahawk.



Το Πεντάγωνο έχει εξαντλήσει άλλα κρίσιμα πυρομαχικά, όπως τα JASSM και τα Precision Strike Missiles. Το πιο κρίσιμο είναι η ταχεία εξάντληση των πυραύλων THAAD και Patriot. «Είναι τα πιο κρίσιμα επειδή δεν υπάρχουν καλές εναλλακτικές. Όταν ξεμείνεις από Patriots, όταν ξεμείνεις από THAADs, δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις τους εισερχόμενους πυραύλους», δήλωσε ο Κάνσιαν. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ έχουν αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων Patriot και THAAD, αφήνοντας μόνο περίπου 1.000 μονάδες.



«Η Κίνα διαθέτει 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους ή περισσότερους. Επομένως, πρόκειται απλώς για κακά μαθηματικά», δήλωσε η Κάβανα, σύμφωνα με την Washington Post.