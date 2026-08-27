Μία γυναίκα που είχε παντρευτεί μόλις δύο ημέρες νωρίτερα σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, σε ένα νέο επεισόδιο της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη στην πόλη Αράμπ Σαλίμ, στην περιοχή Ναμπατίγια. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, η γυναίκα είχε παντρευτεί «πριν από 48 ώρες». Ξένα μέσα ενημέρωσης την κατονομάζουν ως Σάτζα Μούσα Σαράρα και αναφέρουν ότι σκοτώθηκε όταν ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε το σπίτι της οικογένειάς της.

Το L’Orient Today ανέφερε ότι από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν επίσης μία μητέρα και η κόρη της, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το λιβανικό μέσο, τουλάχιστον δύο αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν στην Αράμπ Σαλίμ και αρκετά σπίτια υπέστησαν καταστροφές.

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צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון pic.twitter.com/gSubn6YgFU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 27, 2026

Ισραηλινές επιδρομές σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στην Αράμπ Σαλίμ. Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στη Ναμπατίγια αλ Φάουκα, στο Κφαρ Ρουμάν και στα υψώματα Αλί αλ Ταχέρ, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Αράμπ Σαλίμ βρίσκεται στην περιφέρεια Ναμπατίγια και, σύμφωνα με το L’Orient Today, περίπου επτά χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Αλί αλ Ταχέρ και εκτός της ζώνης ασφαλείας που έχει εγκαθιδρύσει μονομερώς το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν σειρά αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή της Ναμπατίγια, αναφέροντας ότι στόχος ήταν υποδομές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μεταξύ των στόχων βρίσκονταν εγκαταστάσεις στις οποίες φυλάσσονταν όπλα που προορίζονταν για χρήση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων.

Το Ισραήλ κάνει λόγο για επίθεση με δύο drones

Οι επιδρομές ακολούθησαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επίθεση της Χεζμπολάχ με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι δύο drones με εκρηκτικά κατευθύνθηκαν προς στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή των υψωμάτων Αλί αλ Ταχέρ. Το ένα καταρρίφθηκε από ισραηλινά πυρά, ενώ με το δεύτερο χάθηκε η επαφή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να δρα εναντίον των δυνάμεών του στην περιοχή και προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον προσπαθειών της οργάνωσης να πλήξει Ισραηλινούς στρατιώτες.

Επιχειρήσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η ένταση είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη από τις προηγούμενες ώρες. Σύμφωνα με το Naharnet, ισραηλινά πλήγματα και βομβαρδισμοί είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιοχές Αλί αλ Ταχέρ, αλ Μανσούρι, Μαϊφαντούν, Ζαουτάρ αλ Σαρκίγια και Μέις αλ Τζαμπάλ.

Το L’Orient Today μετέδωσε επίσης ότι ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα κινήθηκαν προς τα περίχωρα του Κφαρ Σούμπα, ενώ συνεχίστηκαν επιχειρήσεις και βομβαρδισμοί σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Παραμένει εύθραυστη η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Το νέο κύμα επιθέσεων σημειώνεται σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο για τον Λίβανο. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, είχε δηλώσει ότι η Βηρυτός έχει επιλέξει την οδό των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ προκειμένου να αποφύγει νέες «φρίκες και τραγωδίες» του πολέμου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διαδικασία.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο εναντίον όσων χαρακτηρίζει απειλές για την ασφάλειά του, ενώ το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων πολιτικών και διπλωματικών πιέσεων.

Η δολοφονία της νεαρής γυναίκας στην Αράμπ Σαλίμ, μόλις 48 ώρες μετά τον γάμο της, έρχεται να προστεθεί στον απολογισμό των αμάχων που συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα της σύγκρουσης στον νότιο Λίβανο.