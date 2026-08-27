Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στη Βόρεια Μακεδονία, με τη χώρα να καταγράφει έξι νεκρούς και 51 κρούσματα.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί έχουν παρουσιάσει σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα περιστατικά. Στα τέλη Ιουλίου είχαν καταγραφεί μόλις οκτώ κρούσματα, ωστόσο μέσα σε λίγες εβδομάδες ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στα 51.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά το φετινό ξέσπασμα ένα από τα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από το 2011, όταν καταγράφηκε για πρώτη φορά ο ιός του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία.

Λόγω της έξαρσης, οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους των Σκοπίων,ενισχύοντας τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και την επιδημιολογική επιτήρηση.