Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένος» μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την κινεζική περιοχή του Θιβέτ, την ώρα που περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται και ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 359. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι.

Το μήνυμα του βασιλιά έρχεται καθώς οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τους χείμαρρους λάσπης.

«Η σύζυγός μου κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν ισχυρούς, βαθιούς και προσωπικούς δεσμούς με αυτό το μέρος του κόσμου. Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι έχασαν τόσο τραγικά τους αγαπημένους τους και συμμεριζόμαστε βαθιά την αγωνία των πολλών οικογενειών που περιμένουν με ανυπομονησία νέα για φίλους και συγγενείς».

Η αγωνία για τους αγνοούμενους

Στο Νεπάλ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 823 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από αυτούς, οι 517 είναι ξένοι υπήκοοι.

Αντίστοιχα, στην Κίνα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι 558 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν δώσει στοιχεία για τις εθνικότητές τους.

Συνολικά, οι αγνοούμενοι στις δύο περιοχές ξεπερνούν τους 1.300, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 359 νεκρούς.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στις προσπάθειες αντιμετώπισης της καταστροφής, καθώς και στις οικογένειές τους.

«Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τις οικογένειες όλων των αστυνομικών και των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν με θάρρος το καθήκον τους στην υπηρεσία των άλλων, και εκφράζουμε τις βαθύτερες ευχαριστίες μας σε όσους ανταποκρίθηκαν με τόσο ανιδιοτελή τρόπο, συμμετέχοντας στις προσπάθειες διάσωσης».

Το μήνυμα του Καρόλου ολοκληρώθηκε με αναφορά στη στήριξη που είναι έτοιμο να προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στους πληγέντες.

«Οι ιδιαίτερες σκέψεις και προσευχές μας παραμένουν με όλους όσοι έχουν πληγεί και, όπως πάντα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να βοηθήσει και να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη.

Κάρολος Β (σσ R).»

Οι πλημμύρες σε μια περιοχή με χιλιάδες επισκέπτες

Οι πληγείσες περιοχές βρίσκονται σε μια από τις πιο απομονωμένες ζώνες των Ιμαλαΐων. Το Νεπάλ προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό πεζοπόρων και ορειβατών από ολόκληρο τον κόσμο, με αρκετούς να ταξιδεύουν στη χώρα με στόχο την προσέγγιση του Έβερεστ.

Η παρουσία μεγάλου αριθμού ξένων στην περιοχή εξηγεί και τον υψηλό αριθμό αλλοδαπών που περιλαμβάνονται στις λίστες των αγνοουμένων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για την κατάσταση στις απομακρυσμένες κοιλάδες.