Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στη Χαλκιδική, όταν μία γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε ενώ έκανε τζετ σκι στη θαλάσσια περιοχή του Γλαρόκαβου, στον δήμο Κασσάνδρας.

Η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χειρισμών του τζετ σκι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.