Ένας 19χρονος στην Αργολίδα μπήκε σε σπίτι που είχε αρπάξει φωτιά και έσωσε από τις φλόγες ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μονοκατοικία στη Μιδέα του Δήμου Ναυπλιέων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν οι ηλικιωμένοι ένοικοι, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε από τις φωνές των γειτόνων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolida24.gr, καθοριστική ήταν η αντίδραση νεαρών του χωριού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής. Ανάμεσά τους ο 19χρονος Χρήστος Κολιγλιάτης, ο οποίος μπήκε στο σπίτι και κατάφερε να απεγκλωβίσει το ηλικιωμένο ζευγάρι, απομακρύνοντάς τους με ασφάλεια.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό και το εξωτερικό της κατοικίας. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, που διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στη Μιδέα βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, στην περιοχή υπήρχε έντονη μυρωδιά πετρελαίου, ενώ έγινε αναφορά και στην ύπαρξη δεξαμενής στον προαύλιο χώρο του σπιτιού. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, θα προκύψουν από την έρευνα της Πυροσβεστικής.

Ακολουθούν φωτογραφίες: