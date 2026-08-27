Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, το οποίο διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες ήταν στη 2η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας και σε αυτή τερμάτισαν, αν και προς το τέλος προσπάθησαν να περάσουν στην 1η.

Δεν τα κατάφεραν, αλλά και το ασημένιο μετάλλιο, με χρόνο 7:12.05, είναι μεγάλη επιτυχία και παράλληλα είναι το πρώτο για τη χώρα μας στη φετινή διοργάνωση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Μεξικανές Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές με χρόνο 7:10.02, ενώ οι Καντίτζα Κρίμι και Σέλμα Νταουάντι από την Τυνησία έκαναν απίστευτο φίνις και με χρόνο 7:14.90 «έκλεψαν» το χάλκινο μετάλλιο από τις Περουβιανές δίδυμες αδελφές Αλέσια και Βαλέρια Παλάσιος που βρίσκονταν στην 3η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας (07:19.13).