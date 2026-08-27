Με ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι έχουν απομείνει λιγότερα από 4.800 εισιτήρια προς διάθεση για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία την προσεχή Δευτέρα (31/8).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δίνει μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και την Παρασκευή (28/8) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας, ενώ τη Δευτέρα (31/8) θα κοντραριστεί με τους Ισπανούς.

Είναι δύο παιχνίδια στα οποία η Ελλάδα πρέπει να κάνει δύο νίκες και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία, όπως δείχνει και η διάθεση των εισιτηρίων.

Την πρώτη μέρα που βγήκαν προς πώληση έφυγαν περισσότερα από 9.000 και τώρα με νέα ενημέρωσή της η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι έχουν απομείνει προς διάθεση λιγότερα από 4.800, οπότε όλα δείχνουν ότι το Telecom Center Athens θα είναι κατάμεστο.