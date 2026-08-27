Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη), με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

​Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Το αίτημα αυτό είχε γίνει ακόμη πιο επιτακτικό μετά τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο πρώην Badminton στις 12 Ιουλίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

​Οι εργασίες στην έκταση των 24 στρεμμάτων, η οποία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο ΥΠΕΘΑ, εξελίσσονται ταχύτατα στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

​«Ένα αίτημα δεκαετιών»

​Λίγες εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, στα μέσα Ιουνίου, ο Δημήτρης Κλεφτοδήμος, αρχιτέκτων-μηχανικός και μέλος της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, είχε αναλύσει στο Orange Press Agency το ιστορικό της διεκδίκησης και το νομικό καθεστώς της έκτασης.

​Όπως είχε εξηγήσει, η κατασκευή του Badminton ήταν εξαρχής προσωρινή για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, με τη νομοθεσία να ορίζει την κατεδάφισή του έξι μήνες μετά τη διοργάνωση. «Εν τέλει δεν κατεδαφίστηκε. Έγινε καινούργια διάταξη νομοθετική και το πήρανε εταιρείες ιδιωτικές για να το κάνουνε θέατρο. Η λήξη της σύμβασης ήταν στις 10 Απριλίου του 2026 και μετά τις 10/4 έπρεπε να κατεδαφιστεί» σημείωνε.

​Παράλληλα, υπενθύμισε τον πολύχρονο δικαστικό αγώνα των φορέων της περιοχής: «Εμείς σαν Επιτροπή Αγώνα, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων και με κατοίκους από το Δήμο Ζωγράφου, κάναμε προσφυγή στο ΣτΕ το ’10. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας πήρε απόφαση ότι πρέπει να κατεδαφιστεί μετά τη λήξη της σύμβασης».

​Όπως είχε τονίσει ο κ. Κλεφτοδήμος, ο σχεδιασμός για τη δημιουργία πάρκου στην περιοχή χρονολογείται ήδη από το 1977, με τους κατοίκους να ζητούν σταθερά την εφαρμογή της νομιμότητας και την απόδοση του ελεύθερου χώρου στην πόλη.