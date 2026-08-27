Η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μη στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «γραμμή» αποκλεισμού της βουλευτού και την Ειρήνη Αγαπηδάκη να απαντά ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε η ίδια επιλέξει άνδρα για τη συγκεκριμένη θέση όταν είχε τη δυνατότητα να προτείνει γυναίκα.

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή το διαφαινόμενο «μπλόκο» της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε΄ αντιπροέδρου.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από το προεδρείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε την Ακρίτα για την αντικατάστασή της, όμως πηγές της ΝΔ έχουν καταστήσει σαφές ότι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητά της.

Κωνσταντοπούλου: «Είναι γραμμή Μητσοτάκη»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε επανειλημμένα το ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καλώντας τα κυβερνητικά στελέχη να τοποθετηθούν για τη στάση της ΝΔ.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι βρίσκεται πίσω από την επιλογή να μη στηριχθεί η Ακρίτα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολιτική «γραμμή» για να μείνει εκτός προεδρείου συγκεκριμένη βουλευτής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε παράλληλα έμφυλη διάσταση στην αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον η Ακρίτα δεν εκλεγεί, το προεδρείο της Βουλής θα παραμείνει χωρίς γυναικεία παρουσία.

«Το να παραμείνει το προεδρείο της Βουλής μόνο με άνδρες μέλη είναι πρόκληση», ανέφερε, συνδέοντας την κριτική της με τη δημόσια συζήτηση για την έμφυλη βία.

Η απάντηση Αγαπηδάκη: «Είχατε τέσσερις γυναίκες και προτείνατε τον Χουρδάκη»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Κωνσταντοπούλου κάλεσε την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη να πάρει προσωπικά θέση.

Η απάντηση της Αγαπηδάκη ήταν αιχμηρή.

Υπενθύμισε ότι όταν η Πλεύση Ελευθερίας είχε τη δυνατότητα να προτείνει αντιπρόεδρο της Βουλής, η Κωνσταντοπούλου επέλεξε τον Μιχάλη Χουρδάκη, παρότι, όπως είπε, είχε τέσσερις γυναίκες βουλευτές που θα μπορούσαν να προταθούν.

«Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια των γυναικών», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της αναπληρώτριας υπουργού, προκαλώντας νέα αντίδραση από την πρόεδρο της Πλεύσης.

Η Πλεύση ψηφίζει Ακρίτα – «Ναι» και από το ΠΑΣΟΚ

Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ήδη ανακοινώσει ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να υπηρετήσει τη θέση επάξια.

Υπέρ της υποψηφιότητας κινείται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασίσει να ψηφίσει θετικά, διαφωνώντας με τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται και τη θεσμική πρακτική που ακολουθήθηκε πρόσφατα, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν την εκλογή του Πάρι Κουκουλόπουλου σε θέση αντιπροέδρου που αναλογούσε στο ΠΑΣΟΚ.

Η υπόθεση της Έλενας Ακρίτα μετατρέπεται έτσι από μια τυπική διαδικασία αναπλήρωσης θέσης στο προεδρείο σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με τη ΝΔ να επιμένει ότι δεν θα τη στηρίξει και την αντιπολίτευση να επιχειρεί να δώσει στην ψηφοφορία ευρύτερο θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα.