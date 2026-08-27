Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα περνά πλέον από την ανθρωπιστική πίεση στην ανοιχτή κοινωνική σύγκρουση. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους του ισπανικού θύλακα στη βόρεια Αφρική, ενώ ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να διαλύσουν αυτοσχέδιους καταυλισμούς μεταναστών στην παραλία El Trampolín, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει για να αποτρέψει γενικευμένες συγκρούσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση κατά της διαχείρισης της κρίσης από την κυβέρνηση της Μαδρίτης. Διαδηλωτές με ισπανικές σημαίες και σημαίες της Θέουτας απαίτησαν ταχύτερες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «εισβολείς, απέλαση» και αιτήματα παραίτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου στην πόλη.

Από τη διαδήλωση στην παραλία

Μετά την κύρια κινητοποίηση, ομάδα διαδηλωτών αποσπάστηκε από την πορεία και κινήθηκε προς την παραλία El Trampolín, όπου εξακολουθούν να ζουν πολλοί από τους μετανάστες που παρέμειναν στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο του Ιουλίου.

Εκεί, ορισμένοι άρχισαν να ξηλώνουν πρόχειρες καλύβες και κατασκευές που είχαν στηθεί στην παραλία. Η αστυνομία απέκλεισε την πρόσβαση προκειμένου να εμποδίσει την άμεση αντιπαράθεση κατοίκων και μεταναστών, ενώ σύμφωνα με ισπανικά και ευρωπαϊκά μέσα έγινε χρήση πλαστικών σφαιρών για τη διάλυση των συγκεντρωμένων. Μικρά οδοφράγματα στήθηκαν επίσης σε δρόμους κοντά στο λιμάνι.

Το σκηνικό είχε αρχίσει να φορτίζεται ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν την ώρα διανομής τροφίμων σε μετανάστες στην ίδια παραλία.

Η πόλη των 84.000 κατοίκων που δέχθηκε 72.000 ανθρώπους

Στη ρίζα της έκρηξης βρίσκεται η πρωτοφανής μαζική είσοδος μεταναστών στα τέλη Ιουλίου.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει διευκρινίσει ότι 72.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα κατά τη μαζική εισροή της 30ής Ιουλίου, αριθμός σχεδόν αντίστοιχος με τον συνολικό πληθυσμό του ισπανικού θύλακα. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο τις επόμενες ημέρες, είτε οικειοθελώς είτε μέσω διαδικασιών επιστροφής.

Για όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη, οι εκτιμήσεις παραμένουν διαφορετικές. Η κεντρική κυβέρνηση κάνει λόγο για περίπου 5.000 ανθρώπους, ενώ τοπικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και μεταξύ 7.000 και 10.000. Πολλοί κοιμούνται σε παραλίες, πρόχειρες κατασκευές ή στους δρόμους, με τις υποδομές της Θέουτας να έχουν δεχθεί τεράστια πίεση.

Κάτοικοι μιλούν για κατάρρευση των υπηρεσιών

Η κοινωνική ένταση δεν περιορίζεται πλέον στο μεταναστευτικό καθαυτό.

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι αστυνομία, υγειονομικές υπηρεσίες, ασθενοφόρα και συνεργεία καθαριότητας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην έκτακτη κατάσταση, ενώ ο φόβος και οι φήμες έχουν δημιουργήσει ένα ολοένα πιο εκρηκτικό κλίμα στις γειτονιές.

Η τοπική κυβέρνηση έχει επίσης ασκήσει σκληρή πίεση στη Μαδρίτη. Ο πρόεδρος της Θέουτας, Χουάν Χεσούς Βίβας, έχει προειδοποιήσει ακόμη και με προσφυγή στη Δικαιοσύνη εάν δεν επιταχυνθεί η αντιμετώπιση της κρίσης.

Και οι μετανάστες διαδηλώνουν: «Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε»

Στην απέναντι πλευρά, εκατοντάδες μετανάστες είχαν πραγματοποιήσει στις 16 Αυγούστου δική τους κινητοποίηση στην El Trampolín, ζητώντας να εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου τους.

Κρατούσαν ισπανικές σημαίες και πλακάτ με μηνύματα όπως «Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μαρόκο» και «Είμαστε κι εμείς άνθρωποι», περιγράφοντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης δίπλα στη θάλασσα.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η παράτυπη είσοδος δεν παρέχει αυτομάτως δικαίωμα παραμονής ή μετακίνησης στην ηπειρωτική Ισπανία. Ταυτόχρονα, όμως, οι Αρχές οφείλουν να εξετάζουν αιτήματα διεθνούς προστασίας και περιπτώσεις ιδιαίτερης ευαλωτότητας.

Δώδεκα συλλήψεις μετά από επίθεση σε στρατιωτικούς

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, 12 Μαροκινοί συνελήφθησαν μετά από επίθεση με πέτρες εναντίον οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερις στρατιωτικοί στην περιοχή Μπενζού. Οι στρατιωτικοί κατάφεραν να απομακρυνθούν και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρειάστηκε να προχωρήσουν ακόμη και σε προειδοποιητικές βολές στον αέρα για να συγκρατήσουν ομάδες κατοίκων που επιχειρούσαν να κινηθούν εναντίον μεταναστών στις παραλίες Trampolín και Benítez.

Πάνω από 90 νεκροί στη μαζική διέλευση

Η κρίση έχει ήδη αφήσει πίσω της βαρύ ανθρώπινο απολογισμό.

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τη μαζική προσπάθεια εισόδου του Ιουλίου, πολλοί από πνιγμό ή μέσα στον συνωστισμό στα σύνορα. Οι Αρχές έχουν αρχίσει να προχωρούν ακόμη και σε ταφές θυμάτων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ισπανικές και μαροκινές Αρχές αποδίδουν σημαντικό μέρος της πρωτοφανούς κινητοποίησης σε παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δίκτυα διακινητών, που διέδιδαν ότι τα σύνορα θα ήταν ουσιαστικά ανοιχτά.

Σχεδόν έναν μήνα μετά, όμως, το πρόβλημα έχει αλλάξει μορφή. Η Θέουτα δεν αντιμετωπίζει πλέον μόνο το ερώτημα τι θα γίνει με τις χιλιάδες ανθρώπων που παραμένουν στο έδαφός της, αλλά και πώς θα αποτραπεί μια επικίνδυνη σύγκρουση ανάμεσα σε κατοίκους και μετανάστες.

Οι εικόνες από την El Trampolín, με αυτοσχέδιες κατασκευές να ξηλώνονται, αστυνομικές δυνάμεις να σχηματίζουν φραγμούς και οδοφράγματα στους δρόμους, δείχνουν ότι η κρίση έχει περάσει πλέον σε μια σαφώς πιο επικίνδυνη φάση.