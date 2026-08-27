Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν ξανά οι συντάξεις χηρείας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι βάζει τέλος στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου και την αντιπολίτευση να απαντά ότι η αποκατάσταση παραμένει μερική. Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε παράλληλα ξανά το μεγάλο μέτωπο της 13ης και 14ης σύνταξης.

Η νέα ρύθμιση καταργεί την περικοπή που προέβλεπε ότι, μετά την πρώτη τριετία, η σύνταξη χηρείας μπορούσε να μειωθεί από το 70% στο 35% όταν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, περίπου 8.500 δικαιούχοι που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση επιστρέφουν πλέον στο 70%, ενώ για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους η περικοπή που προβλεπόταν δεν θα εφαρμοστεί και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά.

Η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε στη Βουλή ότι η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος οφειλόταν σε δύο παράγοντες: στο δύσκολο νομικό ζήτημα και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Κατά την υπουργό Εργασίας, ο χώρος αυτός προέκυψε κυρίως από την ευρύτερη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία απέφερε έσοδα σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο.

Από την άλλη πλευρά, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ επιμένουν ότι η ρύθμιση δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες συντάξεων χηρείας. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται όσοι έχασαν τον σύζυγό τους πριν από τον Μάιο του 2016, αλλά και εκκρεμότητες σε επικουρικές συντάξεις. Η αντιπολίτευση ζητά ενιαία αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, και καταβολή της σύνταξης στο 70% χωρίς τις σημερινές διαφοροποιήσεις.

Η μάχη για τη 13η και 14η σύνταξη

Η συζήτηση γρήγορα επεκτάθηκε και στην επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης υποστήριξε ότι η 13η και 14η σύνταξη αντιστοιχούν σε συνολική αύξηση περίπου 16,5%, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η μέση σύνταξη έχει αυξηθεί κατά 17,5% από το 2019 μέχρι σήμερα. Με αυτή τη λογική, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν ήδη υπερκαλύψει σε ποσοστιαία βάση την αξία των δύο πρόσθετων συντάξεων.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και επιμένει στην επαναφορά της 13ης σύνταξης ως ξεχωριστής παροχής. Ο Δημήτρης Μάντζος ανέφερε στη Βουλή ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κόμματος, απαιτούνται περίπου 420 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 840 εκατ. ευρώ σε πλήρη ανάπτυξη του μέτρου. ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας κατηγόρησαν επίσης την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει επιμέρους διορθώσεις ως συνολική αποκατάσταση των απωλειών των συνταξιούχων.

Η ουσία είναι ότι η νέα ρύθμιση λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους χηρείας, αλλά δεν κλείνει το συνολικό ασφαλιστικό μέτωπο. Οι παλιές συντάξεις χηρείας, οι επικουρικές και κυρίως η συζήτηση για 13η και 14η σύνταξη παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και αναμένεται να βρεθούν ξανά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης.