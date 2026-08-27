Ο Πέτρος Γκαϊδατζής στέφθηκε παγκόσμιο πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Άμστερνταμ και στην απονομή αποθεώθηκε από τους αντιπάλους του.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Βαρέζε πριν λίγες εβδομάδες κατέκτησε το χρυσό και τώρα επανέλαβε την επιτυχία του και στο Παγκόσμιο.

Μια επιτυχία που πανηγύρισε μαζί με τους αντιπάλους του, τον Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα από την Ουρουγουάη που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και τον Αλέξις Λόπες-Γκαρσία από το Μεξικό που κέρδισε το χάλκινο.

Οι δύο αντίπαλοι αναγνώρισαν την ανωτερότητα του Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης και κόσμου, σηκώνοντάς τον στα χέρια τους.