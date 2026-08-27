Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε επίσημα η πολυαναμενόμενη επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τις πύλες των νέων σταθμών να ανοίγουν στις 3 το μεσημέρι. Της έναρξης των δρομολογίων είχαν προηγηθεί το πρωί τα επίσημα εγκαίνια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις στη νύμφη του Θερμαϊκού.

Το νέο έργο προσθέτει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε υπερσύγχρονους σταθμούς: «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Με τη σύνδεση του νέου κλάδου στο υφιστάμενο δίκτυο, η ανατολική Θεσσαλονίκη αποκτά άμεση, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό διαρκεί πλέον 24 έως 26 λεπτά, ενώ η μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά.



Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, το μετρό επανέρχεται στο πλήρες διευρυμένο ωράριό του. Συγκεκριμένα, από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή οι συρμοί θα κινούνται από τις 5:15 έως τις 00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο η λειτουργία παρατείνεται έως τις 2:00 τα ξημερώματα.



Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την 25ης Μαρτίου, οι χρονοαποστάσεις διαμορφώνονται στα 3 λεπτά, ενώ προς τον κλάδο της Καλαμαριάς τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 4,5 λεπτά.

Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό σχεδιασμός για τη διευκόλυνση του κοινού κατά τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση τα δύο Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ, δηλαδή στις 4-5 και 11-12 Σεπτεμβρίου, εξυπηρετώντας αδιάλειπτα τους χιλιάδες επισκέπτες της διοργάνωσης.

Δείτε φωτογραφίες με πολίτες στα νέα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά: