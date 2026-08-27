Ο Ευθύμιος Λέκκας τοποθετήθηκε για τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τονίζοντας ότι το νερό κύλησε περίπου για 3.500 μέτρα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του, ενώ οι πλημμύρες προκάλεσαν «αρμαγεδώνα», όταν έφτασαν σε υδροηλεκτρικό φράγμα.

«Είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο… Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο που θα το έλεγε ακραίο κάποιος. Συντίθεται από επιμέρους φαινόμενα που έχουν μεγάλη εξέλιξη», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Μιλώντας στο Live News για τα αίτια της τραγωδίας, είπε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, αν πρώτα έσπασε ο παγετώνας και μετά προκάλεσε σεισμό ή αν συνέβη το ανάποδο.

«Είναι μεγάλο ερώτημα… Δεν έχουμε πυκνό δίκτυο σεισμογράφων στην περιοχή. Έχω επισκεφθεί την περιοχή στο παρελθόν, το 2015 με τον μεγάλο σεισμό που έγινε. Δεν υπάρχει πυκνό δίκτυο, είναι τεράστιες διαστάσεις και άλλη κλίμακα η περιοχή, σε βουνά που εναλλάσσονται το ένα με το άλλο, σε χαράδρες, δεν μπορεί να στηθεί κάποιο σεισμολογικό δίκτυο. Δεν έχουμε εικόνα αν ο παγετώνας προκάλεσε τον σεισμό ή ο σεισμός τον παγετώνα», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Είναι ίσως 3.500 μέτρα που κύλησε το νερό, από μετρήσεις που κάναμε χθες το βράδυ. Δηλαδή έχουμε την απόσπαση εκατομμυρίων τόνων από τον παγετώνα. Στη συνέχεια αυτός κατέρρευσε τουλάχιστον 2.500 μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Παρέσυρε εδαφικά και πετρώματα μαζί, δεν είναι μόνο το χιόνι, αλλά είναι τεράστιοι όγκοι από πετρώματα. Πήγαν στο υδρογραφικό δίκτυο που ήταν γεμάτο νερό, τα ποτάμια δηλαδή και λόγω των μεγάλων κλίσεων που έχουν τα ρέματα εκεί -είναι 45%- αποκτούν μια μεγάλη δυναμική, παρασύρουν, συγκεντρώνονται στην κεντρική κοίτη και εκεί αποκτά μεγάλη δυναμική. Σε πέντε χιλιόμετρα συναντά το μεγάλο υδροηλεκτρικό φράγμα και γίνεται ένας “αρμαγεδώνας”, δεν ήταν δυνατό να συγκρατήσει τον μεγάλο όγκο του νερού», πρόσθεσε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Σημειώνεται, ο νεότερος απολογισμός αναφέρει 359 νεκρούς από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, όμως ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί, ενώ υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουρίστες.