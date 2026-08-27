Τρεις ώρες διήρκεσε περίπου η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο της προσπάθειας υλοποίησης όσων ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ως προϋποθέσεις για τη σύγκληση νέας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Μετά τη συνάντηση, ο ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «εποικοδομητική» συνάντηση κατά την οποία επανεξέτασαν την πρόοδο σε σχέση με την πορεία προς τα εμπρός, όπως αυτή καθορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο τον περασμένο μήνα.

Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν χωριστές συναντήσεις με τον Αντόνιο Γκουτέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την πρόοδο που θα έχει μεσολαβήσει.

Μέχρι τότε, οι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν αναμένεται να συναντηθούν τουλάχιστον τρεις φορές, με επίκεντρο τα τρία ζητήματα στα οποία ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε συγκεκριμένα βήματα, δηλαδή τη μεθοδολογία, την επίτευξη συγκλίσεων και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Τουφάν Έρχιουρμαν

Χωρίς ανακοινώσεις για οδοφράγματα

Στο πεδίο των ΜΟΕ, βασική εκκρεμότητα παραμένει το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης μεταξύ των δύο πλευρών του διαιρεμένου νησιού, ένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία ο Γκουτέρες ζήτησε να επιτευχθεί πρόοδος. Το θέμα συζητήθηκε και στη χθεσινή συνάντηση, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει έτοιμη για το ταυτόχρονο άνοιγμα δύο νέων διελεύσεων, στη Μια Μηλιά και στον άξονα Αθηένου–Πυρόι–Αγλαντζιά. Παραμένει ωστόσο διαφωνία για το συνολικό πακέτο των διελεύσεων που, σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε συμφωνηθεί στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2025, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να αμφισβητεί ότι σε αυτό περιλαμβάνονταν τα Κόκκινα.