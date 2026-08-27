Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του θρυλικού Στόγιαν, θα παίρνει μέρος στις προπονήσεις του Άρη, το τεχνικό επιτελείο του οποίου θα αξιολογήσει την περίπτωσή του.

Η προετοιμασία των «κίτρινων» δεν μπορεί να γίνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, στο ξεκίνημά της, καθώς υπάρχουν πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών και υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες.

Όπως συμβαίνει, επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ομάδα θα προσθέσει άλλους παίκτες στις προπονήσεις και ένας εξ αυτών θα είναι ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του θρυλικού Στόγιαν που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό αλλά είχε αγωνιστεί και στον Άρη, όπως και στο NBA με τους Μπόστον Σέλτικς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο 28χρονος Αντόνιο είναι, όπως και ο πατέρας του, σέντερ, πέρασε από το πανεπιστήμιο του Duke και στη συνέχεια από τις Τσιμπόνα, ΚΚ Σπλιτ και ομάδες σε Τσεχία, Γαλλία, Ισπανία και Μαυροβούνιο, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν στην Τσεντεβίτα, έχοντας κατά μέσο όρο 7,8 πόντους και 4,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.