Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και νοσταλγία εκτυλίχθηκε στο Λος Άντζελες, με την Τζένιφερ Άνιστον να συναντά ξανά τις αγαπημένες της συμπρωταγωνίστριες, Κόρτνεϊ Κοξ και Λίζα Κούντροου. Αυτή τη φορά, όμως, στην παρέα υπήρχε και ένα πρόσωπο που φαίνεται πως έχει πλέον αποκτήσει τη δική του θέση στον στενό κύκλο της ηθοποιού: ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις.

Η 57χρονη σταρ και ο 50χρονος life coach έδωσαν το «παρών» στο δείπνο το βράδυ της Τρίτης, στο γνωστό Sunset Tower στο West Hollywood. Μαζί τους ήταν ακόμη οι Τζέισον Μπέιτμαν και Γουίλ Άρνετ, με την παρέα να ανταλλάσσει αγκαλιές και να απολαμβάνει μια χαλαρή βραδιά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Άνιστον επέλεξε για την έξοδό της μια κομψή εμφάνιση με μαύρη μπλούζα και μαύρη φλοράλ μίντι φούστα, ενώ η Κούντροου κινήθηκε σε κλασικούς τόνους, με λευκή μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Η Κοξ, από την πλευρά της, φόρεσε ένα τοπ με βαθύ ντεκολτέ και μαύρο παντελόνι. Ο Κέρτις εμφανίστηκε πιο casual, με τα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και ελαφρύ αξύριστο γένι.

Η βραδιά, πάντως, δεν αποτέλεσε μια πλήρη επανένωση των πρωταγωνιστών της θρυλικής σειράς «Τα Φιλαράκια», καθώς ο Ντέιβιντ Σουίμερ και ο Ματ ΛεΜπλανκ απουσίαζαν.

Η σχέση της Άνιστον και του Κέρτις φαίνεται πως έχει γίνει πιο σταθερή. Οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν στις αρχές του 2025 και τον περασμένο Μάιο γιόρτασαν την πρώτη επέτειο της σχέσης τους.

Ο Κέρτις έχει ενταχθεί πλέον στον στενό κύκλο φίλων της Άνιστον, στον οποίο βρίσκονται μεταξύ άλλων η Σάντρα Μπούλοκ, ο Άνταμ Σάντλερ, ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Σον Χέις.

Jennifer Aniston brings boyfriend Jim Curtis to Friends reunion dinner with Courteney Cox, Lisa Kudrow, and other famous pals https://t.co/CgPoUe0Hru — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 26, 2026

«Ο Τζιμ ταιριάζει απόλυτα με την παρέα. Τον θεωρούν cool τύπο, κάτι που είναι πολύ χαλαρωτικό για την Τζεν. Δεν χρειάζεται να τους πείσει για τον Τζιμ, όλοι τον έχουν ήδη συμπαθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή, την οποία επικαλείται η Daily Mail.

Αυτή η άνεση φαίνεται πως είναι και ένας από τους λόγους που η Άνιστον έχει αγαπήσει τόσο πολύ τη σχέση τους. Ο Κέρτις δεν ενδιαφέρεται για τη δημοσιότητα ούτε προσπαθεί να αξιοποιήσει τις γνωριμίες της συντρόφου του για την καριέρα του. «Μαζί του μπορεί να χαλαρώσει, να αφεθεί και να αναπνεύσει, γιατί δεν υπάρχει πίεση», ανέφερε η πηγή.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Κέρτις. «Απλώς μας σύστησαν φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να μιλάμε», είχε πει στην εκπομπή «Today».

«Πήρε πολύ χρόνο, μιλούσαμε για πολύ καιρό και ήρθαμε κοντά», είχε αναφέρει.