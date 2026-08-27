Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε 45χρονος στα Χανιά, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά από το μικρό ανιψάκι του πάνω στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, προχθές ο 45χρονος βρισκόταν σε παραλία των Χανίων μαζί με το μικρό ανιψάκι του και κάποια στιγμή θέλησαν να παίξουν μέσα στο νερό.

Ο άνδρας έβαλε το κοριτσάκι στους ώμους του, ώστε εκείνο να κάνει βουτιά στη θάλασσα. Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιδί αντί να πέσει στο νερό έπεσε πάνω στον αυχένα του 45χρονου.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να σωριαστεί στο νερό και να υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, με τον τραυματισμό να επηρεάζει και τον νωτιαίο μυελό.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός διάσωσης και ο 45χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση, για την οποία μεταφέρθηκε επειγόντως από την Αθήνα ειδικό εμφύτευμα.

Ο 45χρονος χειρουργήθηκε από τους νευροχειρουργούς του Βενιζελείου, με την ιατρική ομάδα να επιχειρεί να σταθεροποιήσει τη βλάβη και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνέπειες του τραυματισμού.

Μετά την επέμβαση υπήρξαν αρχικά ενθαρρυντικά σημάδια, καθώς ο άνδρας κατάφερε να κινήσει τα χέρια του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σήμερα δεν παρουσίαζε την ίδια κινητικότητα στα άνω άκρα, γεγονός που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Παρά την επιβάρυνση, οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο μεγάλης βελτίωσης της νευρολογικής εικόνας του.

Ο 45χρονος παρακολουθείται στενά και σε συνεχή βάση, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για να αποσαφηνιστεί η έκταση των κακώσεων και οι δυνατότητες αποκατάστασης της κινητικότητάς του.