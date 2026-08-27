Η αμερικανική πρωτοκαθεδρία στο διάστημα, η οποία για δεκαετίες έμοιαζε αδιαμφισβήτητη, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις. Κίνα και Ρωσία ενισχύουν με γρήγορους ρυθμούς τις διαστημικές τους δυνατότητες, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα: τις γερασμένες εγκαταστάσεις και υποδομές εκτόξευσης της NASA.

Το τεχνολογικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ στην εμπορική διαστημική βιομηχανία παραμένει σημαντικό, ωστόσο η απόσταση από τους βασικούς ανταγωνιστές τους μειώνεται. Σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι δυνατότητες στο Διάστημα συνδέονται πλέον άμεσα τόσο με την οικονομία όσο και με την εθνική ασφάλεια.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη επιτυχία κινεζικής αεροδιαστημικής εταιρείας, η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να προσγειώσει προωθητικό τμήμα πυραύλου. Πρόκειται για τεχνολογία που μέχρι σήμερα είχαν κατακτήσει μόνο δύο αμερικανικές εταιρείες, η SpaceX και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Η δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης πυραύλων θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διαστημική βιομηχανία, καθώς μπορεί να περιορίσει δραστικά το κόστος μιας εκτόξευσης και να επιτρέψει πολύ συχνότερες αποστολές.

Η Ρωσία επενδύει στους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς

Την ίδια ώρα, η Μόσχα επιταχύνει την ανάπτυξη του δικού της δικτύου δορυφόρων χαμηλής γήινης τροχιάς. Το σύστημα Rassvet σχεδιάζεται ώστε να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες από το Διάστημα, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επικοινωνίας των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ρωσία έχει ήδη προχωρήσει μέσα στη χρονιά στην εκτόξευση δύο ομάδων δορυφόρων, ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα που αρχικά αναμενόταν, δείχνοντας ότι επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από δυτικές διαστημικές υποδομές και υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις σε Πεκίνο και Μόσχα εντείνουν την πίεση προς την Ουάσιγκτον, καθώς η διατήρηση ενός σαφούς τεχνολογικού πλεονεκτήματος θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή μελλοντικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών στο Διάστημα.

Ο στόχος για περισσότερες από 1.000 εκτοξεύσεις τον χρόνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο με στόχο τη διατήρηση της αμερικανικής υπεροχής στον διαστημικό τομέα, ζητώντας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προετοιμάσουν τις απαιτούμενες υποδομές.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: περισσότερες από 1.000 εκτοξεύσεις και επανείσοδοι διαστημικών οχημάτων ετησίως μέχρι το 2030.

Η απόσταση, ωστόσο, από τη σημερινή πραγματικότητα παραμένει μεγάλη. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ, η FAA, ενέκρινε μόλις 205 εμπορικές διαστημικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Το «αγκάθι» των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη του αμερικανικού στόχου είναι η κατάσταση των εγκαταστάσεων εκτόξευσης. Πρόσφατη αξιολόγηση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της NASA ανέδειξε τα προβλήματα που προκαλούν οι παλαιωμένες υποδομές, την ώρα που οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί για τη συντήρησή τους περιορίζονται.

Το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά μέσω κυβερνητικών εντολών. Για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την αύξηση του αριθμού των εκτοξεύσεων θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις και χρηματοδότηση από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, ζητούμενο παραμένει και η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Οι χρονοβόροι και σε αρκετές περιπτώσεις αλληλοεπικαλυπτόμενοι έλεγχοι θεωρείται ότι καθυστερούν τις εμπορικές διαστημικές αποστολές. Η FAA έχει ήδη προτείνει μεταρρυθμίσεις με στόχο την ταχύτερη αδειοδότηση νέων εμπορικών διαστημικών τεχνολογιών.

Η αμερικανική αγορά απέναντι σε Πεκίνο και Μόσχα

Παρά τις δυσκολίες, βασικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να θεωρείται η ισχυρή ιδιωτική διαστημική βιομηχανία και ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών που επενδύουν μεγάλα κεφάλαια σε τεχνολογίες υψηλού ρίσκου.

Η SpaceX, η Blue Origin και άλλες αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν μεταμορφώσει το μοντέλο των διαστημικών αποστολών, αποδεικνύοντας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να επιταχύνει την καινοτομία.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να ανανεώσουν εγκαίρως τις πεπαλαιωμένες υποδομές τους και να περιορίσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, προτού Κίνα και Ρωσία μειώσουν ακόμη περισσότερο την απόσταση που τις χωρίζει από την αμερικανική διαστημική ισχύ.