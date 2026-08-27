Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα και ανέφερε πως στη χώρα είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας έγραψε:

«Κάθε φορά που ακούτε στα κανάλια έναν δημοσιογράφο ή πολιτικό να διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι στην Ελλάδα “έχουμε καρτέλ στα καύσιμα” και ότι αυτό φαίνεται “διότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές στην ΕΕ κλπ” να γνωρίζετε ότι σας λένε ψέματα. Εδώ οι επίσημες ανακοινώσεις και μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en ως προς την αύξηση στις τιμές των καυσίμων η Ελλάδα όχι μόνον δεν είναι στην πρώτη θέση αλλά αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων, συγκεκριμένα στην 21η θέση μεταξύ των 27 Κρατών Μελών. Αν εμείς έχουμε μεγάλες αυξήσεις λόγω καρτέλ, τότε πχ στην Γερμανία ή στην Δανία τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;».