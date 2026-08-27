Στους 15 ανήλθε ο δραματικός αριθμός των νεκρών από τη σφοδρή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του χημικού συγκροτήματος φυσικού αερίου «Αμούρ» στη ρωσική Άπω Ανατολή. Οι τοπικές αρχές και η διοίκηση της μονάδας επιβεβαίωσαν τον τραγικό απολογισμό, καθώς οι διασώστες εντόπισαν επιπλέον σορούς στα συντρίμμια μετά την κατάσβεση της φωτιάς.



Η φονική πυρκαγιά, που ξέσπασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές υποδομές της περιοχής. Τα αίτια της φονικής έκρηξης και της εξάπλωσης της πύρινης λαίλαπας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων όσο συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο.

Στην ανακοίνωση του συγκροτήματος αναφέρεται ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στην πυρκαγιά μεταξύ των οποίων οι έξι ήσαν Κινέζοι υπήκοοι.

💥 Russia: Amur Gas Chemical Complex, a Russian-Chinese joint venture that was to be one of the largest basic polymer production facilities in the world (2.7 million tons/year), exploded during final pre-starup stage after 7 years of construction.

6,000km from Ukraine. pic.twitter.com/bMS1mswt1X — Igor Sushko (@igorsushko) August 25, 2026

Παράλληλα αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram ότι από τους 15 νεκρούς , οι 14 ήσαν ξένοι χωρίς να διευκρινίζεται η εθνικότητας τους. Επίσης αναφέρεται ότι 39 εργαζόμενοι νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων εννέα οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Μόσχα.



Το συγκρότημα το οποίο είναι αυτοπροσδιορίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στον κόσμο, αποτελεί μια κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας sibour και της κινεζικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec. Δεν είχε ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία του και προετοιμαζόταν για την έναρξη της παραγωγής.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό υπό το πρίσμα μιας πιθανής παραβίασης των κανόνων βιομηχανικής ασφαλείας όπως και τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το χημικό συγκρότημα αναμένεται να παράγει ετησίως 2,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πολυαιθυλενίου και 400.000 τόνους πολυπροπυλενίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.