Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπολύει η Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με ανακοίνωσή του, στρέφεται κατά της απόφασης της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία βάσης drones στο νησί συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που, σύμφωνα με την Άγκυρα, διέπει τη Ρόδο.

«Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η Άγκυρα ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατάσταση στο Αιγαίο.

«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Θετική εξέλιξη» για τη μεταφορά των Patriot

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει, αντίθετα, «θετικό βήμα» την απόφαση της Ελλάδας να μεταφέρει το σύστημα αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η μεταφορά των συστημάτων αποτελεί επιστροφή από μια «λανθασμένη πρακτική». «Αξιολογούμε την απόφαση για μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να στηρίζει κινήσεις που, κατά την εκτίμησή του, συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εποικοδομητικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και θα είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η νέα τοποθέτηση της Άγκυρας έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα επεισόδιο στην αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου και τις αμυντικές κινήσεις των δύο χωρών.