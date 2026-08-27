Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στα 57 του, έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλείας, και ο Φοίβος επέλεξε να μιλήσει για τον άνθρωπο που γνώρισε το 1992, τον φίλο, τον τραγουδιστή, τον συνεργάτη και τις κοινές τους αναμνήσεις. Η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, ο θάνατος, η φιλία τους, η μουσική και το J2US συνδέονται στην προσωπική ανάρτηση του συνθέτη.

Ο Φοίβος ανέσυρε δύο φωτογραφίες από τα πρώτα εκείνα χρόνια και μαζί τους μια ιστορία που ξεκίνησε όταν και οι δύο βρίσκονταν στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας.

Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους».

Η γνωριμία που έγινε φιλία

Η σχέση των δύο ανδρών δεν περιορίστηκε στη μουσική. Ο Φοίβος θυμήθηκε τις ώρες που περνούσαν μαζί στην Κηφισιά, τις συζητήσεις, τις βόλτες και τα πρώτα τους βήματα στο στούντιο, όταν ακόμη προσπαθούσαν να χαράξουν τον δικό τους δρόμο.

Με τα χρόνια υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες οι δρόμοι τους απομακρύνθηκαν. Όπως όμως εξηγεί ο Φοίβος, αυτό δεν διέλυσε τη φιλία τους. Για τον ίδιο, ο Δημήτρης Κόκοτας παρέμεινε ένας άνθρωπος που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του.

«Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος.

Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει. Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι».

Η συνεργασία τους στη μουσική ήταν μόνο ένα μέρος της σχέσης τους. Στο μήνυμά του, ο Φοίβος δίνει μεγαλύτερο βάρος στις προσωπικές στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της κοινής τους επαγγελματικής διαδρομής.

Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών. Είχε νοσηλευτεί για περισσότερα από δύο χρόνια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά το έμφραγμα και την ανακοπή καρδιάς που υπέστη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για το J2US.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Φοίβος επιστρέφει στον άνθρωπο που γνώρισε εκείνα τα πρώτα χρόνια, κρατώντας στη μνήμη του την εικόνα του νεαρού φίλου του με τα όνειρα που είχαν τότε μπροστά τους.

«Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε.