Στην εξιχνίαση υπόθεσης τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία στη Λευκάδα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., με έξι άτομα να συλλαμβάνονται, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι πίσω από την ενέργεια φέρονται να βρίσκονται δύο κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 25 και 26 Αυγούστου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στην τοποθέτηση και την απόπειρα πυροδότησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι σε περιοχή της Λευκάδας, στις 23 Ιανουαρίου 2026. Ο μηχανισμός, ωστόσο, δεν εξερράγη.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Πειραιά, Αχαρνές, Νίκαια, Πέραμα, Αίγινα και Αγκίστρι.

Δύο κρατούμενοι φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός.

Οι δύο κρατούμενοι φέρονται από τις Αρχές ως ηθικοί αυτουργοί της ενέργειας, έχοντας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, καθοδηγητικό ρόλο στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., τρεις από τους έξι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σειρά αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του Τελωνειακού Κώδικα. Επίσης, έχουν καταγραφεί υποθέσεις απείθειας και εξύβρισης.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.